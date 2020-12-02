Командование ВТА завершило формирование двух новых авиационных частей

Командование ВТА к новому учебному году завершило формирование двух новых авиационных частей. Местом базирования нового военно-транспортного авиационного полка определен аэродром Иваново-Северный. Сегодня сформированный полк, в состав которого вошли самолеты Ил-76мд, приступил к выполнению задач по предназначению.

В торжественных мероприятиях, посвященных формированию авиационного полка ВТА, приняли участие руководящий состав Военно-транспортной авиации, личный состав сформированного полка и Центра боевого применения и переучивания летного состава ВТА, представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций и регионального отделения «Юнармии».

«Сегодня здесь на Ивановской земле мы открываем знаменательную страницу в нашей истории, истории Воздушно-космических сил и армии России. Военно-транспортная авиация всегда была на особом счету в нашей стране. И сейчас, когда мы реализуем масштабные планы перевооружения, одним из наших ключевых приоритетов, безусловно, является развитие и совершенствование организационно-штатной структуры. Значение Военно-транспортной авиации будет только расти», - заявил в своем выступлении врио заместителя командующего ВТА полковник Иван Золотько.

Помимо этого, на аэродроме Плесецк была формирована смешанная авиационная эскадрилья. Командир Сещинского военно-транспортного авиационного полка полковник Юрий Коробецкий доложил вышестоящему руководству о завершении формирования смешанной авиационной эскадрильи. В ее состав вошли самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8 и подразделение беспилотной авиации (БПЛА «Орлан»).

Стоит отметить, что подразделение БПЛА впервые вошло в состав Военно-транспортной авиации и будет выполнять задачи по обеспечению запусков ракет с космодрома Плесецк.

В торжественном мероприятии, посвященном завершению формирования эскадрильи, приняли участие руководящий состав командования ВТА и первого государственного испытательного космодрома Плесецк, ветераны ВТА и юнармейцы.

Врио заместителя командующего ВТА по военно-политической работе полковник Сергей Окунев приветствовал военнослужащих, прибывших во вновь сформированное подразделение для продолжения летной работы в интересах Военно-транспортной авиации и космодрома Плесецк.