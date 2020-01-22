Установить секретную связь: кадры учений военных ЦВО

Военнослужащие создали устойчивую засекреченную связь для управления воинскими частями в трех регионах Поволжья, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие развернули более 80 единиц специальной техники в разных районах Самарской, Пензенской и Оренбургской областей», - говорится в сообщении.

В учениях задействованы новейшие и современные автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5, радиорелейные станции Р-419Л1, комплексы «Редут-2УС», модули МТК и другая техника. Это позволило в течение двух часов создать устойчивую и защищенную видео- и сотовую связь.

АПЕ-5 размещены на базе автомобиля «КамАЗ». Комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

В АПЕ-5 имеется 9-11 рабочих мест, все они объединены в единую закрытую информационную сеть. Отсеки модулей можно изолировать от внешней среды, они снабжены кондиционерами. В составе бригадного комплекта - по пять модулей двух типов.