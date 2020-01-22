Настоятель освятил купол Главного храма ВС РФ
Настоятель Главного храма Вооруженных сил РФ владыка Стефан освятил главный купол собора. Главный архитектор храма Дмитрий Смирнов рассказал, что при совершении чина присутствовали патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«Мы поднялись на высоту 65 метров, туда никогда не поднимутся, когда разберут строительные леса. Там владыка Стефан провел чин освящения в присутствии владыки Ювеналия и министра обороны», - сообщил Смирнов.
На своде Главного храма Вооруженных сил РФ изображен Спас Нерукотворный. Смирнов отметил, что это - самый большой в мире лик Христа.
По словам архитектора храма, Шойгу показали оформление притвора малого храма, доработанную версию алтаря, алтарной фрески, которая покрывается металлом и полудрагоценными камнями, а также монтаж витражей, варианты покрытия чугунных крылец, мачты освещения и фасад.
Сегодня министр обороны РФ посетил подмосковный парк «Патриот» и проинспектировал ход строительства храма.
Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.
Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы убранства храма так или иначе связаны с этим событием, с его духовной и героической символикой. Например, высота звонницы - 75 метров.
Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны, высота малого купола также содержит эти цифры - 14,18 метра. Центральный купол - не менее уникальный: диаметр барабана, на который он установлен, составляет 19,45 метра. Первых прихожан собор сможет принять 9 мая.