Новороссийские десантники отработали стрельбу по квадрокоптерам

Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ занимались не совсем привычной, но нужной, по современным меркам, задачей. Было необходимо обнаружить условно-неприятельский беспилотник, после чего как можно быстрее и безжалостнее его уничтожить.



По условиям воплощенной на полигоне Раевский (Краснодарский край) задачи к позициям десантников подкрался малозаметный дрон - низколетящий объект квадрокоптерного типа. Если его быстро не ликвидировать, то условный противник вскроет систему обороны, и будет действовать куда эффективнее, нежели в условиях сохранения тайны.



Но пост наблюдения за воздушной обстановкой контролировал воздушное пространство, и обнаружил дрон еще на стадии приближения к позициям. Сделать это удалось, несмотря на малые размеры цели, обуславливающие сложность ее обнаружения.

После этого подразделение десантников сосредоточило на незваном госте пулеметно-автоматный огонь, добившись в итоге уверенных попаданий, чего квадрокоптер уже перенести не смог.