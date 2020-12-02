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Новороссийские десантники отработали стрельбу по квадрокоптерам

Тимур Шерзад
17:15 02.12.2020
Дрон удалось поразить автоматно-пулеметным огнем.
Новороссийские десантники отработали стрельбу по квадрокоптерам
© Фото: Министерство обороны России

Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ занимались не совсем привычной, но нужной, по современным меркам, задачей. Было необходимо обнаружить условно-неприятельский беспилотник, после чего как можно быстрее и безжалостнее его уничтожить. 

По условиям воплощенной на полигоне Раевский (Краснодарский край) задачи к позициям десантников подкрался малозаметный дрон - низколетящий объект квадрокоптерного типа. Если его быстро не ликвидировать, то условный противник вскроет систему обороны, и будет действовать куда эффективнее, нежели в условиях сохранения тайны. 

Но пост наблюдения за воздушной обстановкой контролировал воздушное пространство, и обнаружил дрон еще на стадии приближения к позициям. Сделать это удалось, несмотря на малые размеры цели, обуславливающие сложность ее обнаружения. 

После этого подразделение десантников сосредоточило на незваном госте пулеметно-автоматный огонь, добившись в итоге уверенных попаданий, чего квадрокоптер уже перенести не смог. 

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