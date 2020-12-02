Армия Сирийский опыт прошел не зря: в ЦВО подготовлено более 800 инструкторов Тимур Шерзад Упор делался на нестандартные способы решения боевых задач. © Фото: Министерство обороны России Центральный военный округ подготовил более 800 инструкторов - и в случае с каждым был учтен опыт, полученный в ходе боевых действий в Сирии.



Командиры подразделений ЦВО обучались перспективным и неортодоксальным приемам боевых действий в ноябре. Новое они узнали в биологической, радиоэлектронной, химической и радиационной разведках, в саперном деле, а также в организации связи.



Навыки были приобретены на сборах в Башкирии, на Алтае, в Кемеровской и Оренбургской областях. Теперь прошедшие обучение передадут полученные знания по цепочке, в рамках своих подразделений, что отразится уже на этих самых подразделениях в целом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика