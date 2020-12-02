Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военный эксперт оценил размещенные на Курилах ЗРК С-300В4

Роман Захаров
16:52 02.12.2020
Виктор Мураховский рассказал об основных характеристиках российского зенитно-ракетного комплекса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зенитно-ракетные комплексы С-300В4, которые заступили на боевое дежурство на Курильских островах, - это уникальные ЗРК, которыми не обладает ни одна страна в мире. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал известный военный эксперт Виктор Мураховский.

«Это самый современный мобильный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны на сегодняшний день в мире. Он относится к комплексам войсковой противовоздушной обороны и включает в себя, помимо прочего, пусковые и пускозаряжающие установки. Его главным огневым средством являются две ракеты - 9М82М и 9М83М, благодаря которым комплекс способен сбивать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, и баллистические цели, включая баллистические ракеты средней дальности - с очень высокой степенью вероятности. Одновременно он сопровождает сотни целей и обстреливает десятки целей. И, как правило, работает по принципу "Одна цель - одна ракета". В других странах мира подобных комплексов нет», - объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что на Курилах заступили на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-300В4. Теперь границы и стратегические объекты страны защищены еще лучше. Готовность расчетов проверил лично командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко.

На острове Итуруп в Сахалинской области уже несут службу зенитно-ракетные комплексы малой дальности Тор-М2. Сейчас же подошла «тяжелая артиллерия» противовоздушной обороны. Так называемая большая система ПВО - ЗРК С-300В4.

Техника проделала долгий путь. Почти восемь тысяч километров по суше на железнодорожном транспорте, а потом на корабле Тихоокеанского флота - еще 1,4 тысячи морских миль из Владивостока. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:07 В стране и мире
Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»
17:54 В стране и мире
Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников
17:50 В стране и мире
Видео
Крупный пожар обесточил дома на севере Москвы: видео
17:25 В стране и мире
В Санкт-Петербурге на Новый год закроют рестораны и музеи
16:52 Армия
Видео
Военный эксперт оценил размещенные на Курилах ЗРК С-300В4
Популярное
Популярное
Планета мертвецов: американские ученые разработали план на случай зомби-апокалипсиса
На месте таинственного монолита в Юте заметили «загадочное существо»
Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта
Видео
Елочка, гори: красноярские пожарные намеренно сожгли новогодние деревья
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.