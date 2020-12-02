Военный эксперт оценил размещенные на Курилах ЗРК С-300В4

Зенитно-ракетные комплексы С-300В4, которые заступили на боевое дежурство на Курильских островах, - это уникальные ЗРК, которыми не обладает ни одна страна в мире. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал известный военный эксперт Виктор Мураховский.

«Это самый современный мобильный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны на сегодняшний день в мире. Он относится к комплексам войсковой противовоздушной обороны и включает в себя, помимо прочего, пусковые и пускозаряжающие установки. Его главным огневым средством являются две ракеты - 9М82М и 9М83М, благодаря которым комплекс способен сбивать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, и баллистические цели, включая баллистические ракеты средней дальности - с очень высокой степенью вероятности. Одновременно он сопровождает сотни целей и обстреливает десятки целей. И, как правило, работает по принципу "Одна цель - одна ракета". В других странах мира подобных комплексов нет», - объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что на Курилах заступили на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-300В4. Теперь границы и стратегические объекты страны защищены еще лучше. Готовность расчетов проверил лично командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко.

На острове Итуруп в Сахалинской области уже несут службу зенитно-ракетные комплексы малой дальности Тор-М2. Сейчас же подошла «тяжелая артиллерия» противовоздушной обороны. Так называемая большая система ПВО - ЗРК С-300В4.

Техника проделала долгий путь. Почти восемь тысяч километров по суше на железнодорожном транспорте, а потом на корабле Тихоокеанского флота - еще 1,4 тысячи морских миль из Владивостока.