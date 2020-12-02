Шойгу заявил, что с начала года МО РФ построило 29 медицинских центров

С начала года Минобороны построило в России 29 медицинских центров. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Со слов министра, до конца этого года будет введен в строй 30-й центр.

Массовое строительство призвано оказать помощь медицинским работникам в регионах в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все медицинские учреждения будут использоваться и после окончания пандемии, подчеркнул Шойгу.

«Во исполнение ваших поручений Министерство обороны за девять месяцев текущего года построило 29 современных многофункциональных медицинских центров. Они расположены в 22 субъектах Российской Федерации», - сообщил министр.

До конца этого года современный медицинский центр появится в Южно-Сахалинске. В центры уже поставлено более 116 тысяч современных приборов, включая аппараты ИВЛ, ЭКМО, компьютерной томографии, УЗИ и реанимации.

Сегодня военные строители и инженеры передают два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый Астраханской области - в Астрахани и городе Нариманов.

Кроме того, завершено строительство детского многофункционального медицинского центра на 60 коек в Пскове. Новый центр оборудован специальными реанимационными столами для новорожденных и рентгеновскими аппаратами для обследования младенцев.

Министр добавил, что также построен многофункциональный медцентр в Североморске, который вмещает 100 пациентов.