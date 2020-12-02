Путин на совещании по открытию медцентров для лечения COVID-19 заявил, что армия РФ вновь доказала готовность в любую минуту прийти на помощь

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия медицинских центров Минобороны РФ для лечения пациентов, больных COVID-19. В ходе мероприятия глава государства заявил, что Российская армия в очередной раз доказала, что готова прийти на помощь населению в любую минуту.

Также он высказал мнение, что военные специалисты на «отлично» справились с задачей по возведению многофункциональных медцентров, отметив, что стройка шла безостановочно.

Помимо этого, Путин сообщил, что в конце декабря еще один из таких центров будет открыт в Южно-Сахалинске.

«Чуть позже, но уже в этом месяце, войдет в строй медцентр в Южно-Сахалинске», - объяснил президент.

Он также поблагодарил всех медработников за самоотверженность в борьбе с пандемией и добавил, что «вместе мы обязательно победим».