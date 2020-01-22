Командир ПРО рассказал о новых ракетах для защиты Москвы

Система противоракетной обороны Москвы проходит глубокую модернизацию, заявил командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук. Он пояснил, что работы проходят без снятия ее с боевого дежурства.

«Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет», - отметил Грабчук, пишет пресс-служба Минобороны.

Он также отметил, что если цели атакуют Москву, то система предупреждения о нападении формирует целеуказания для системы ПРО.

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«Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут», - добавил Грабчук.

Он рассказал, что скорость полета ракет российских систем ПРО составляет более 3 км/с, что быстрее пули автомата Калашникова более чем в четыре раза.

Соединение ПРО входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России. Соединение предназначено для обороны Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства. Эта система была создана в рамках Договора по ПРО от 1972 года. Она состоит из командно-вычислительного пункта, радиолокационной станции «Дон-2Н», стартовых позиций с шахтными пусковыми установками противоракет, самих противоракет, системы передачи данных и связи.