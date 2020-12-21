Армия В Степанакерте установили блочно-модульный городок для российских миротворцев Валентина Пескова Полноценные жилые объекты оснащены всеми необходимыми системам, включая отопление, мебель, телевизор, СВЧ-печь и электроснабжение. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ В Нагорном Карабахе завершили строительство блочно-модульного городка, где разместят размещения военнослужащих российского миротворческого контингента. Комплекс, возведенный в Степанакерте, рассчитан на проживание 250 человек . В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования. Сейчас военные строители завершают пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка. Блочно-модульные городки (БМГ) - это полноценные объекты, которое оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение, водоотведение), укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина) и бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, СВЧ-печь, ТВ, кондиционер, бойлер). Подобные БМГ рассчитаны на наружную температуру воздуха от +35 до -45 градусов, благодаря чему их можно использовать в различных климатических зонах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика