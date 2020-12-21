В Степанакерте установили блочно-модульный городок для российских миротворцев
В Нагорном Карабахе завершили строительство блочно-модульного городка, где разместят размещения военнослужащих российского миротворческого контингента. Комплекс, возведенный в Степанакерте, рассчитан на проживание 250 человек .
В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования.
Сейчас военные строители завершают пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка.
Блочно-модульные городки (БМГ) - это полноценные объекты, которое оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение, водоотведение), укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина) и бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, СВЧ-печь, ТВ, кондиционер, бойлер).
Подобные БМГ рассчитаны на наружную температуру воздуха от +35 до -45 градусов, благодаря чему их можно использовать в различных климатических зонах.