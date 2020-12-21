Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Степанакерте установили блочно-модульный городок для российских миротворцев

Валентина Пескова
05:39 21.12.2020
Полноценные жилые объекты оснащены всеми необходимыми системам, включая отопление, мебель, телевизор, СВЧ-печь и электроснабжение.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Нагорном Карабахе завершили строительство блочно-модульного городка, где разместят размещения военнослужащих российского миротворческого контингента. Комплекс, возведенный в Степанакерте, рассчитан на проживание 250 человек .

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования.

Сейчас военные строители завершают пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка.

Блочно-модульные городки (БМГ) - это полноценные объекты, которое оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузел, водоснабжение, водоотведение), укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина) и бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, СВЧ-печь, ТВ, кондиционер, бойлер).

Подобные БМГ рассчитаны на наружную температуру воздуха от +35 до -45 градусов, благодаря чему их можно использовать в различных климатических зонах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.