Минобороны РФ завершило строительство четырех медцентров

Минобороны РФ завершило строительство четырех медицинских центров.

В Пскове к приему пациентов готово детское инфекционное отделение на 60 мест. Строительством объекта по поручению российского президента занимались военные специалисты.

В Североморске появился многофункциональный медицинский центр, рассчитанный на 100 мест. Здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Усиление конструкций связано с наличием отделения радиологии, которого нет в других подобных учреждениях.

Еще два медицинских центра - по 100 мест в каждом - построены в Астраханской области. Один находится в областной столице региона, второй - в городе Нариманов. Все медцентры оснащены самым современным оборудованием.

Ожидается, что в церемонии открытия новых медучреждений, запланированных на среду, 2 декабря, примет участие Владимир Путин.