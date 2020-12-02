Армия 10 тысяч военнослужащих приступили к практическим занятиям на полигонах Центрального военного округа Тимур Шерзад Задействованы полигоны Башкирии, Пензенской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областей. © Фото: Министерство обороны России В Центральном военном округе идут практические занятия на полигонах. География происходящего - Самарская, Пензенская, Саратовская и Оренбургская области, Республика Башкортостан.



В деле подразделения разведки и артиллерии, танкисты, ракетчики, мотострелки и инженеры. Военнослужащие оттачивают навыки управления техникой и огневую подготовку.



Задействованы танки Т-72Б3, бронемашины БТР-82АМ, БМП-2М. Экипажи автомобилей специального назначения «Тигр-М СпН» применяют минометы 2С12 «Сани». И свою лепту вносят по-настоящему крупные калибры в виде 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Стрелковое оружие представлено автоматами АК-74 и снайперскими винтовками Драгунова.



На Тоцком и Рощинском полигонах начата одиночная подготовка - первый этап в боевом слаживании подразделений. В его ходе обучается первичным навыкам огневой подготовки свежее пополнение из призывников осени 2020 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика