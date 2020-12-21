Защита от подрыва и 18 ракет в арсенале: новые ЗРК «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство

Новые зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», дислоцированные в Алтайском крае, заступили на боевое дежурство. Современным боевым машинам предстоит выполнить задачи по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа (ЦВО).

После заступления ЗРК алтайское соединение в пять раз увеличило свои боевые возможности, для чего даже не понадобилось расширять штат должностного состава. Личный состав соединения, дислоцированного в Бийске, ранее прошел переподготовку на «Бук-М3».

После чего расчеты выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, и были переброшены в пункт постоянной дислокации. Там специалисты выполнили все необходимые работы по техническому обслуживанию.

«Отличительной чертой комплекса является то, что его огневые способности дают возможность поражать все летательные аппараты существующие и перспективные», - пояснил временно исполняющий обязанности командира алтайского соединения ПВО подполковник Игорь Семенов.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК по сравнению с предыдущими версиями является увеличенная грузоподъемность шасси под большее количество ракет, улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.