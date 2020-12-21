Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Защита от подрыва и 18 ракет в арсенале: новые ЗРК «Бук-М3» впервые заступили на боевое дежурство

Валентина Пескова
05:10 21.12.2020
Зенитные ракетные комплексы средней дальности впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа (ЦВО).
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Новые зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», дислоцированные в Алтайском крае, заступили на боевое дежурство. Современным боевым машинам предстоит выполнить задачи по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа (ЦВО).

После заступления ЗРК алтайское соединение в пять раз увеличило свои боевые возможности, для чего даже не понадобилось расширять штат должностного состава. Личный состав соединения, дислоцированного в Бийске, ранее прошел переподготовку на «Бук-М3».

После чего расчеты выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, и были переброшены в пункт постоянной дислокации. Там специалисты выполнили все необходимые работы по техническому обслуживанию.

«Отличительной чертой комплекса является то, что его огневые способности дают возможность поражать все летательные аппараты существующие и перспективные», - пояснил временно исполняющий обязанности командира алтайского соединения ПВО подполковник Игорь Семенов.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК по сравнению с предыдущими версиями является увеличенная грузоподъемность шасси под большее количество ракет, улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.