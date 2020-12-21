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Подводный крейсер «Владимир Мономах» вернулся в пункт базирования на Камчатку

Валентина Пескова
03:05 21.12.2020
Экипажу атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота, успешно выполнившему залповый пуск ракет «Булава», вручили ведомственные награды.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Камчатке торжественно встретили экипаж атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота «Владимир Мономах». Ракетный крейсер стратегического назначения вернулся в пункт базирования, успешно выполнив залповый пуск ракет «Булава», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сразу после швартовки была организована торжественная церемония по случаю прибытия моряков, на которой заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил подводников с успешным выполнением поставленных задач и пожелал им успехов в боевой подготовке.

По сложившейся традиции, командиру АПЛ капитану 1 ранга Дмитрию Логунову, был вручен жареный поросенок. Подводников, особенно отличившихся в ходе похода, отметили ведомственными наградами.

Атомный подводный крейсер «К-551» «Владимир Мономах» успешно выполнил залповую практическую ракетную стрельбу с пуском четырех ракет в подводном положении из акватории Охотского моря 12 декабря 2020 года. Стрельба баллистическими ракетами «Булава» на ТОФ была выполнена впервые.

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