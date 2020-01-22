Шойгу проинспектировал строительство Главного храма ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил подмосковный парк «Патриот» и проинспектировал ход строительства Главного храма Вооруженных сил РФ.

Глава военного ведомства побывал на строительной площадке храма и пообщался со специалистами, ведущими работы. Также министру показали проект кованных входных ворот в храм.

Главный храм Вооруженных Сил возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы убранства храма так или иначе связаны с этим событием, с его духовной и героической символикой. Например, высота звонницы - 75 метров.

Протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1 418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны, высота малого купола также содержит эти цифры - 14,18 метра. Центральный купол не менее уникальный, диаметр барабана, на который он установлен составляет 19,45 метра. Первых прихожан собор сможет принять 9 Мая.