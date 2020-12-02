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За последние сутки в Нагорный Карабах вернулось 1168 беженцев

Тимур Шерзад
12:01 02.12.2020
Безопасность обеспечили российские миротворцы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Миротворцы вооруженных сил России сопроводили очередную группу автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении. 

Из Еревана в Степанакерт сегодня прибыло 1168 человек. Безопасность автобусов обеспечивали миротворческие патрули - таким образом, беженцы проследовали через линию соприкосновения без происшествий. 

Эта группа - одна из многих. На настоящий момент в Нагорный Карабах успело вернуться более 27 тысяч беженцев. 

Все это возможно из-за достигнутых договоренностей - главы России, Армении и Азербайджана сделали совместное заявление, подразумевавшее прекращение военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

Миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе развернут с целью обеспечения этих договоренностей. Его основа - подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа. 

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