Армия За последние сутки в Нагорный Карабах вернулось 1168 беженцев Тимур Шерзад Безопасность обеспечили российские миротворцы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России Миротворцы вооруженных сил России сопроводили очередную группу автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении.



Из Еревана в Степанакерт сегодня прибыло 1168 человек. Безопасность автобусов обеспечивали миротворческие патрули - таким образом, беженцы проследовали через линию соприкосновения без происшествий.



Эта группа - одна из многих. На настоящий момент в Нагорный Карабах успело вернуться более 27 тысяч беженцев.



Все это возможно из-за достигнутых договоренностей - главы России, Армении и Азербайджана сделали совместное заявление, подразумевавшее прекращение военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.



Миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе развернут с целью обеспечения этих договоренностей. Его основа - подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика