Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск
Ранее Матовников занимал пост представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, которого сменил Юрий Чайка, назначен заместителем главкома Сухопутных войск. Данная информация содержится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
«Назначить генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича - заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.
Кроме того, данным указом генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший должность замглавкома Сухопутных войск, назначен советником министра обороны.