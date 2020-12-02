Огнеметчики Забайкалья проходят занятия с выполнением учебно-боевых задач

В Восточном военном округе активно проходит зимний период обучения. Военнослужащие огнеметных подразделений выполняют учебно-боевые задачи.



Отработка навыков проходит на огненно-штурмовой полосе. Облаченные в средства индивидуальной бронезащиты, огнеметчики делятся на «двойки», и проходят полукилометровую дистанцию. Впереди - стены, имитирующие полуразрушенную застройку, заграждения из колючей проволоки, рвы и множество хитрых сюрпризов, не исключающих внезапных засад и налетов условного противника.



В ходе учений огнеметчики тренируются быстро садиться в боевые машины, а также покидать их, занимать огневые позиции и проводить инженерное обеспечение.



Уделяется внимание и «медицинским» функциям. Например, работе с ранеными - доводятся до автоматизма навыки оказания медпомощи, организация и проведение эвакуации. Не забывают и про работу с поражающими факторами ОМП - оружия массового поражения.

Во всех учебно-боевых задачах отрабатывают командную работу - она важна всегда.



По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, в занятиях задействовано около 100 военнослужащих и 20 единиц техники.