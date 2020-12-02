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Огнеметчики Забайкалья проходят занятия с выполнением учебно-боевых задач

Тимур Шерзад
12:03 02.12.2020
Занятия проходят на огненно-штурмовой полосе.
Огнеметчики Забайкалья проходят занятия с выполнением учебно-боевых задач
© Фото: Министерство обороны России

В Восточном военном округе активно проходит зимний период обучения. Военнослужащие огнеметных подразделений выполняют учебно-боевые задачи.

Отработка навыков проходит на огненно-штурмовой полосе. Облаченные в средства индивидуальной бронезащиты, огнеметчики делятся на «двойки», и проходят полукилометровую дистанцию. Впереди - стены, имитирующие полуразрушенную застройку, заграждения из колючей проволоки, рвы и множество хитрых сюрпризов, не исключающих внезапных засад и налетов условного противника.

В ходе учений огнеметчики тренируются быстро садиться в боевые машины, а также покидать их, занимать огневые позиции и проводить инженерное обеспечение. 

Уделяется внимание и «медицинским» функциям. Например, работе с ранеными - доводятся до автоматизма навыки оказания медпомощи, организация и проведение эвакуации. Не забывают и про работу с поражающими факторами ОМП - оружия массового поражения. 

Во всех учебно-боевых задачах отрабатывают командную работу - она важна всегда. 

По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, в занятиях задействовано около 100 военнослужащих и 20 единиц техники. 

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