На Северный флот прибыла первая партия вакцины от COVID-19

На Северный флот поступила первая партия вакцины от коронавируса российского производства. Ее доставили из Москвы летчики отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолете Ту-134.

Отмечается, что транспортировка вакцины осуществлялась в специальных холодильных установках для соблюдения необходимого температурного режима. С аэродрома Североморск-1 она была доставлена к месту хранения.

Вакцинация личного состава Северного флота начнется в ближайшее время. Первые прививки будут сделаны экипажам боевых надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения. В дальнейшем вакцинирование будет проведено в плановом порядке.

На базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ уже сформированы врачебно-сестринские бригады для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции.