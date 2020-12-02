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На Северный флот прибыла первая партия вакцины от COVID-19

Виктория Ивашечкина
12:28 02.12.2020
Транспортировка препарата осуществлялась в специальных холодильных установках для соблюдения необходимого температурного режима.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Северный флот поступила первая партия вакцины от коронавируса российского производства. Ее доставили из Москвы летчики отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолете Ту-134.

Отмечается, что транспортировка вакцины осуществлялась в специальных холодильных установках для соблюдения необходимого температурного режима. С аэродрома Североморск-1 она была доставлена к месту хранения.

Вакцинация личного состава Северного флота начнется в ближайшее время. Первые прививки будут сделаны экипажам боевых надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения. В дальнейшем вакцинирование будет проведено в плановом порядке.

На базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ уже сформированы врачебно-сестринские бригады для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции.

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