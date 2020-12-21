«Стабильность и повышение показателей»: командующий РВСН подвел итоги уходящего года

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации, генерал-полковник Сергей Каракаев подвел итоги 2020 года. По его словам, год для РВСН завершается «с неплохими результатами».

Каракаев отметил, что за 2020 год было проведено более 200 учений, включая маневры на маршрутах боевого патрулирования ракетными полками ПГРК. По мнению генерал-полковника, такое количество является оптимальным, так как позволяет добиться стабильности и повышения показателей боевой выучки. В 2021 году число учений будет сохранено в тех же рамках.

Проведенные мероприятия по перевооружению позволили довести долю современных ракет в арсенале РВСН до 81%, отметил Каракаев . В 2020 году было обновлено вооружение двух полков Барнаульского ракетного соединения и полка Козельского соединения, которые получили в свое распоряжение ракетные комплексы «Ярс». Ясенское соединение продолжает процесс перевооружения на комплекс «Авангард». В 2021 году процесс обновления арсенала будет продолжен.