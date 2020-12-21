Северный флот с 1 января будет выполнять задачи военного округа
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Северный флот с 1 января 2021 года станет межвидовым стратегическим объединением Вооруженных сил РФ, выполняющим задачи военного округа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа», - говорится в сообщении.
Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что командующему Северным флотом Александру Моисееву присвоено звание адмирала.
Северный флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.