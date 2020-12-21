Путин призвал не уступать странам с большими расходами на вооружение

Вооруженные силы РФ не должны отставать от иностранных государств, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Нашей стране нужно действовать на опережение, уверен глава государства. Уступать, по его словам, нельзя даже странам с большими в сравнении с РФ расходами на военную сферу.

В ходе заседания он также рассказал, что Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса «Авангард» с ракет «Стилет» на перспективные ракетные комплексы.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).