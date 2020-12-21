Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Заседание итоговой коллегии Минобороны РФ ТЕГИ

Путин призвал не уступать странам с большими расходами на вооружение

Андрей Аркадьев
16:34 21.12.2020
По словам главы государства, России необходимо действовать на опережение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы РФ не должны отставать от иностранных государств, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

Нашей стране нужно действовать на опережение, уверен глава государства. Уступать, по его словам, нельзя даже странам с большими в сравнении с РФ расходами на военную сферу.

В ходе заседания он также рассказал, что Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса «Авангард» с ракет «Стилет» на перспективные ракетные комплексы.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:51 ОПК
Видео
Два полка РВСН в 2021 году будут перевооружены на «Ярсы»
15:08 Армия
Видео
Шойгу заявил, что в 2021 году в Севастополе начнут строить радиолокационную станцию «Яхрома»
14:54 Армия
На «Армии-2020» Россия подписала контракты на сумму более 380 млн долларов
14:24 Армия
Шойгу назвал место России в рейтинге по затратам на оборону
14:00 Армия
Минобороны РФ получило пять модернизированных стратегических бомбардировщиков
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники
Видео
Ил-114-300 и МС-21: почему новые российские самолеты стали авиационным прорывом
Видео
Путин назвал «космической» скорость изменения вооружений
Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал с ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра
Гинцбург объяснил Путину, почему в одной семье не все заболевают коронавирусом
Огонь из Т-72Б3: танкисты ЗВО провели первые боевые стрельбы в новом учебном году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.