Шойгу заявил, что в 2021 году в Севастополе начнут строить радиолокационную станцию «Яхрома»

В следующем году в Севастополе начнется строительство радиолокационной станции «Яхрома». Об этом сообщил глава военного ведомства в понедельник, 21 декабря на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

По словам министра, также начнется строительство отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее.

В 2021 году планируется завершить возведение радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опытное боевое дежурство, добавил Шойгу.

77Я6 «Воронеж» - семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.