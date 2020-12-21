Шойгу предложил построить в Москве единый онкоцентр для силовиков

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство для военнослужащих и сотрудников других силовых структур онкоцентра в Москве и многопрофильного центра в Севастополе.

«В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко», - сказал Шойгу.

Министр обороны предложил начать в 2021 году в Севастополе строительство многопрофильного медицинского центра, так как достойного медицинского учреждения для военных и их семей, по словам Шойгу, нет.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что в Вооруженных силах, как и в целом по стране, высокий уровень онкологических заболеваний.

Ранее Шойгу заявил, что в 2021 году в Севастополе начнут строить радиолокационную станцию «Яхрома». По словам министра, также начнется строительство отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее.