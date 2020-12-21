Командование ЗВО сообщило о сроках проведения учений «Запад-2021»

Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев заявил о том, что стратегические командно-штабные учения пройдут в сентябре 2021 года. Он также отметил, что учения пройдут не только на территории России, но и Белоруссии.

«Полученный в текущем году опыт будет наращиваться и обеспечит качественное проведение совместных стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, в том числе на территории Белоруссии и ЗВО. Подготовка к стратегическим учениям уже стартовала» - заявил Журавлев в ходе заседания расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Командующий сообщил, что в 2020 году было проведено более четырех тысяч мероприятий по военной подготовке. Журавлев подчеркнул, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, армии удалось в полном объеме провести все мероприятия боевой и оперативной подготовки войск.

Также Журавлев отметил, что за 2020 год в войска ЗВО было поставлено около двух тысяч единиц современной боевой техники - ее доля была доведена до 65 процентов.