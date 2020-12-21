В Минобороны России рассказали об усилении группировки ПВО на Курилах

В Министерстве обороны России сообщили об усилении группировки ПВО на Курилах. По данным, озвученным командующим войсками Восточного военного округа Геннадием Жидко, усиление на островах Курильской гряды составили зенитные ракетные системы С-300В4.

«В материковой части - на системах С-400, а на Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, что обеспечило надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей», - сообщил он на коллегии Министерства обороны России 21 декабря.

Жидко также заявил, что войска ВВО получили в 2020 году более 500 единиц современной и модернизированной техники, в том числе авиацию и бронетранспортеры.

Отметим, С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу, относящийся к ПВО Сухопутных войск. Россия значительно нарастила военную группировку на Курилах в течение последних нескольких лет.