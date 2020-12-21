Путин отметил потенциал российской армии для развития в 2021 году

Высокий потенциал развития российских Вооруженных сил позволяет надеяться на рост в любых условиях. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По словам лидера страны, основанием для этих заключений служат успехи российской армии, продемонстрированные в сложных обстоятельствах 2020 года.

«Прошедший год был сложным, тяжелым. Вооруженные силы, вся вооруженная составляющая государства, все, что с этим связано, показали свою высокую мобилизационную готовность и не просто жизнеспособность, а возможность к развитию в любых условиях обстановки», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что ждет такой же позитивной работы от российской армии и в 2021 году и поблагодарил всех военных за службу.

Глава государства также оценил скорость изменения российских вооружений. По его мнению, она «космическая», даже не может сравниться со скоростями во время заездов «Формулы-1».