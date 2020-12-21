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На «Армии-2020» Россия подписала контракты на сумму более 380 млн долларов

Алексей Курильченко
14:54 21.12.2020
Также на форуме был подписан ряд международных соглашений.
На «Армии-2020» Россия подписала контракты на сумму более 380 млн долларов
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», прошедшего в августе, Россия заключила с иностранными заказчиками контракты на сумму более 380 миллионов долларов. Об этом глава оборонного ведомства сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«На полях форума субъектами ВТС заключены экспортные контракты на поставку военной продукции инозаказчикам на сумму более 380 миллионов долларов и подписан ряд международных соглашений», - сказал Шойгу.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходил с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В этом году форум стал первым выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, проводимым после снятия летних карантинных мероприятий не только в России, но и в мире. Также впервые одновременно с форумом «Армия-2020» прошли Армейские международные игры.

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