Шойгу сообщил, что усилятся возможности единой космической системы по контролю за пусками баллистических ракет
Министр обороны сделал это это на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
© Фото: Министерство Обороны России
Министр обороны сделал это это на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
«Нарастили боевые возможности единой космической системы. В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат «Купол». Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС», - заявил глава Минобороны.
Также был реконструирован стартовый комплекс ракет «Союз-2», а еще монтажно-испытательный комплекс для ракет-носителей тяжелого класса.
Еще успели успешно осуществить испытательный пуск ракеты «Ангара-А5».