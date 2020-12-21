Армия Заседание итоговой коллегии Минобороны РФ Шойгу сообщил, что усилятся возможности единой космической системы по контролю за пусками баллистических ракет Тимур Шерзад Министр обороны сделал это это на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. © Фото: Министерство Обороны России Министр обороны сделал это это на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации. «Нарастили боевые возможности единой космической системы. В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат «Купол». Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС», - заявил глава Минобороны. Также был реконструирован стартовый комплекс ракет «Союз-2», а еще монтажно-испытательный комплекс для ракет-носителей тяжелого класса.

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