В 2021 году в Красноярском крае появится полигон для испытания ракеты «Сармат»

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Полигон для испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты будет готов в 2021 году.

«В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач... Обустроить в районе поселка Северо-Енисейский испытательный полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса "Сармат"», - отметил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны Российской Федерации.

Кроме того, в 2021 году в РВСН встанут на боевое дежурство 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард».

Еще в 2021-м будет завершено строительство инфраструктуры для тех же «Ярсов» и «Авангардов» в Козельске, Йошкар-Оле, Новосибирске, Ясном и Ужуре.



