Шойгу назвал место России в рейтинге по затратам на оборону

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назвал место страны в рейтинге по оборонным затратам. По его словам, Россия, опустившись на одну строчку, в настоящий момент находится на девятой позиции. Однако уровень развития российских вооружений опережает показатели многих других государств.

«Хотел бы подчеркнуть, что наши Вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира», - заявил Шойгу на коллегии Министерства обороны.

Ранее глава оборонного ведомства сообщил о получении войсками пяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В целях развития аэродромной сети ВС РФ также реконструированы взлетно-посадочные полосы на 14 аэродромах, построено свыше 270 зданий и сооружений.