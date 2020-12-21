Минобороны РФ получило пять модернизированных стратегических бомбардировщиков

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ о получении пяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Вместе с тем глава ведомства напомнил также и о пополнении состава ВМФ головным атомным подводным крейсером «Князь Владимир» с баллистическими ракетами «Булава» и современным комплексом ПРО. По словам министра, в течение 2021 года планируется провести подписание контрактов на строительство шести кораблей дальней морской зоны. С течением времени ожидаемое количество подобных кораблей возрастет до 41 единицы.

«В настоящее время ведется строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны», - заявил он.

Также Шойгу сообщил, что Вооруженные Силы России усилились новыми частями и соединениями, в числе которых - мотострелковая дивизия, ракетная и артиллерийская бригады. 13 воинских частей дополнили состав ВКС.

«В целях развития аэродромной сети ВС РФ реконструированы взлетно-посадочные полосы на 14 аэродромах, построено свыше 270 зданий и сооружений», - заявил министр обороны.

Ранее во время коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил, что Вооруженные силы получили также и первые ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности «Иноходец» и «Форпост».