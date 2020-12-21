Путин призвал оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у границ РФ
© Фото: Минобороны России
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Путин призвал оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у границ РФ
© Фото: Минобороны России
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