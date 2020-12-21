Армия Путин поставил задачу довести в 2021 году долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3% Андрей Аркадьев Глава государства отметил, что по силам общего назначения в 2024 году нужно выйти на уровень 75,9%. © Фото: Минобороны России Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ поставил задачу довести долю новых вооружений в ядерных силах России в следующем году до 88,3%. «Уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности 88,3%. Мы знаем, что конкретно, по каким позициям нужно сделать», - сказал он. Президент отметил, что по силам общего назначения в 2024 году нужно выйти на уровень 75,9%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика