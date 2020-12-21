Армия Путин заявил, что ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность РФ Андрей Аркадьев К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70% по силам общего назначения, а в ядерных силах - 86%. © Фото: Минобороны России Армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании коллегии Минобороны. «К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70% по силам общего назначения, а в ядерных силах - 86%», - сказал глава государства. В ходе выступления президент похвалил российское военное ведомство за эффективное выполнение задач, несмотря на беспрецедентную ситуацию в мире с пандемией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика