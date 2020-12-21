Огонь из Т-72Б3: танкисты ЗВО провели первые боевые стрельбы в новом учебном году

Танкисты Западного военного округа провели первые боевые стрельбы в новом учебном году. Огонь велся по появляющимся и движущимся целям, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Военнослужащие огнем из штатного вооружения танка Т-72Б3 поразили более ста мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 500 до 1 800 метров. Очередность появления целей была разделена на три варианта, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения», - говорится в сообщении.

Наводчики-операторы вели непрерывный огонь из 125-мм танковых орудий и 7,62-мм пулеметов ПКТ как с ходу, так и с коротких установок. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по посадке в танк, производству первого выстрела по обнаруженной цели, решению огневых задач, разборке и сборке танкового пулемета.

Т-72 - один из самых массовых танков второго поколения. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.