Как в реальном бою: разведчики отразили атаку на колонну «Градов» в Дагестане

Разведчики Каспийской флотилии отбили атаку условного противника на реактивные системы залпового огня «Град», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На учениях, проходивших на полигоне Аданак в Дагестане, колонна боевых машин двигалась в заданный район в сопровождении разведгруппы боевого охранения на бронетранспортерах БТР-82А.

В горах колонна попала в засаду. Морпехи отбили атаку врага, применив ручные дымовые гранаты (РДГ-2). На учениях обстановка была максимально реалистичной, удалось создать ощущение настоящего боя.

В маневрах задействованы свыше ста человек, около 30 единиц вооружения и техники.