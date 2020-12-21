Армия Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны Андрей Аркадьев В ходе заседания выступят президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. © Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин примет 21 декабря участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент отправится в национальный центр управления обороной, на Фрунзенскую (набережную), в Минобороны, и примет участие в расширенном заседании коллегии. Традиционная в конце года коллегия, которая проходит», - сказал представитель Кремля. В ходе расширенного заседания выступят президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, добавил Песков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика