Вторая партия вакцины от коронавируса поступила в ЦВО

Препарат «Спутник V», являющийся первой зарегистрированной российской вакциной от инфекции коронавируса, в количестве 3 250 доз передан в Центральный военный округ. Это уже вторая партия, которую получили военные, базирующиеся в ЦВО.

Ампулы с препаратом в сопровождении медицинских работников доставили самолетом военно-транспортной авиации округа в специальных контейнерах с соблюдением холодовой цепи. Партию распределили между соединениями и воинскими частями, а также высшими военными учебными заведениями семи регионах: в Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской и Самарской областями, Алтайском и Пермском крае.

В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Вакцинацию 3 250 военнослужащих первым компонентом двухфазного препарата планируется завершить до 30 декабря.