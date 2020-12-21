За сутки 316 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 316 беженцев за сутки. Возвращение граждан на родину обеспечивали российские миротворцы, сообщает Министерство обороны РФ.

Всего благодаря содействию миротворцев в Карабах вернулись более 42 тысяч жителей региона, в регионе восстанавливаются дома и дороги, линии электропередачи. Российские саперы расчищают территорию от взрывоопасных предметов.

Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.