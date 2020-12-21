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Минобороны РФ планирует построить на Курилах более 50 объектов

Валентина Пескова
00:15 21.12.2020
В эксплуатацию введено уже более 25 сооружений, при этом одно из подразделений ПВО уже заступило на дежурство на острове Кунашир.
Минобороны РФ планирует построить на Курилах более 50 объектов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Военные строители ввели в эксплуатацию более 25 различных сооружений, принадлежащих Минобороны РФ, которые расположены на Курильских островах. Как сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, всего в плане значится возведение 51 сейсмостойкого объекта на данной территории Российской Федерации между Камчаткой и японским Хоккайдо.

«На Кунашире подразделение ПВО заступило на дежурство на обновленную боевую позицию. Уже сданы, в том числе на Итурупе и Кунашире, семь общежитий для личного состава. Еще одно сейчас достраиваем, оно будет сдано в начале будущего года. Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах есть все необходимое для жизни», - цитирует Иванова «Красная Звезда».

Как пояснил замминистра, все объекты, возводимые сейчас военными строителями на Курилах, рассчитаны на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов по шкале Рихтера. Жилье для военных оборудовано по последнему слову науки и техники.

«В военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов в модульных автоматизированных котельных. Например, в Абакане военные строители сдали под ключ современный жилой комплекс на 236 квартир. Там мы использовали систему солнечного теплоснабжения за счет остекления, а  также смонтировали светопрозрачные ограждения из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами», - рассказал Тимур Иванов.

Одно из подразделений ПВО с системой С-300В4 уже заступило 1 декабря на дежурство на обновленную боевую позицию на Кунашире. При этом представитель правительства Японии, которое давно претендует на эту часть российской территории, заявил, что заступление на боевое дежурство на Южных Курилах российских ЗРК является неприемлемым.

Как стало известно еще в начале текущего года, правительство Сахалинской области в 2020 году на развитие Курильских островов собиралось вложить 7,4 миллиарда рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году.

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