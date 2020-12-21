Более 200 пациентов с COVID-19 вылечили врачи мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии

Военные врачи мобильного госпиталя ЦВО, развернутого на базе реабилитационного центра им. А.Лебедя в городе Черногорске в Хакасии, вылечили более двухсот пациентов.

На лечение люди поступили по направлению от участковых терапевтов с результатами компьютерной томографии и подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того в госпиталь отправились на долечивание из специализированных больниц Республики Хакасия.

Поступающим назначается необходимое лечение в зависимости от степени тяжести протекания болезни и сопутствующих патологий. В период нахождения в госпитале больные проходят курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья, после чего у них производят забор биологического материала для проведения ПЦР исследования. При получении отрицательного результата больные выписываются из лечебного учреждения.

Кроме этого, на базе развернутого мобильного госпиталя в интересах больниц Республики Хакасия военными специалистами проведено более 1800 ПЦР анализов с предоставлением заключения. Всего на сегодняшний день продолжают курс лечения 57 пациентов. Мобильный госпиталь располагает необходимым запасом лекарственных препаратов, необходимых для качественного лечения пациентов с COVID-19, в том числе с хроническими заболеваниями.

Как сообщалось ранее, во временный госпиталь Центрального военного округа доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции для дальнейшего долечивания.