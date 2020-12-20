Миротворцы РФ сопроводили 306 беженцев в их дома в Степанакерте

За минувшие сутки 306 беженцев вернулись из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается не только безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, но и оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 42 тысяч беженцев. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.