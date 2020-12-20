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Искусство во имя мира: артисты ЦВО организовали концерт для жителей Степанакерта

Ян Брацкий
05:00 20.12.2020
Этот концерт стал для артистов уже шестым выступлением, проведенным на территории Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Более 300 школьников и учителей образовательных учреждений Степанакерта посетили концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), артисты которого продемонстрировали юным зрителям высокий уровень вокального и хореографического мастерства.

Концерт с участием военных артистов состоялся в Доме культуры. Со сцены прозвучали известные эстрадные и русские народные вокальные композиции. Особенно тепло дети встретили аплодисментами динамичные танцевальные номера в народных костюмах.

«Бывать в таких местах - очень трепетно. Мы знаем, что здесь происходит, мы разговаривали с местными жителями. Когда ты видишь глаза людей, которые знают, что такое война - ты понимаешь ответственность, которую ты несешь. Нужно сделать так, чтобы они поверили нам - россиянам, которые приехали сюда творить для них мир», - сказала после концерта солистка Ансамбля песни и пляски ЮВО Светлана Миронова.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Военнослужащие обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.

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