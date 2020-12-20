ЦВО направил 180 призывников в Президентский полк

Президентский полк пополнится 180 новыми военнослужащими. Новобранцев из 14 регионов Сибири, Урала и Поволжья в рамках осеннего призыва 2020 года в Москву направили из основных регионов дислокации Центрального военного округа.

Лучшие призывники, которые войдут в состав самого ответственного строя в столице России успешно прошли тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование. Критерии отбора призывников для службы в Президентском полку - самые серьезные и строгие: рост молодого мужчины должен быть от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка - обязательно, необходимо отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по охране и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

По всему пути следования новобранцы и лица их сопровождающие, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.