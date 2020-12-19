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Новейшая АПЛ «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море

Тамара Астапенкова
09:58 19.12.2020
Ракетная стрельба проводилась в рамках очередного этапа государственных испытаний.
Новейшая АПЛ «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море
© Фото: Минобороны России

В акватории Белого моря атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели.

Ракетная стрельба проводилась в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена. Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В конце прошлой недели ракетный атомный подводный крейсер «Казань» вышел на очередной этап государственных испытаний со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.

Ранее, в ноябре, новейшая атомная подводная лодка успешно выполнила две испытательные стрельбы: по береговой цели крылатой ракетой «Калибр» и крылатой ракетой «Оникс» по морской цели.

Еще предстоит ряд испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» будет принят в состав Военно-Морского Флота России

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