Армия Новейшая АПЛ «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море Тамара Астапенкова Ракетная стрельба проводилась в рамках очередного этапа государственных испытаний. © Фото: Минобороны России В акватории Белого моря атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели. Ракетная стрельба проводилась в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена. Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. В конце прошлой недели ракетный атомный подводный крейсер «Казань» вышел на очередной этап государственных испытаний со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. Ранее, в ноябре, новейшая атомная подводная лодка успешно выполнила две испытательные стрельбы: по береговой цели крылатой ракетой «Калибр» и крылатой ракетой «Оникс» по морской цели. Еще предстоит ряд испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» будет принят в состав Военно-Морского Флота России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика