Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Акрабу

Колонна российского Центра по примирению враждующих сторон прибыла в небольшой город Акраба в сирийской провинции Алеппо. Военнослужащие РФ доставили в населенный пункт гуманитарную помощь, для получения которой местные жители сразу выстроились в огромную очередь.

«В общей сложности выдали около двух тонн продовольственных наборов. В них входят рис, консервы, сахар, чай. Населенный пункт был выбран неслучайно - как наиболее пострадавший от боевых действий», - рассказал начальник группы формирования и доставки гуманитарных грузов ЦПВС МО РФ Дмитрий Задорин.

В 2014 году крупный отряд боевиков зашел в Акрабу посреди ночи. Одним из первых поднял тревогу офицер сирийской армии. Сейчас его сын вспоминает, как отец с оружием в руках погиб, защищая город.

«Около 12 часов ночи боевики зашли в наше село со всех сторон. Как только они пришли, все мужчины поднялись, чтобы оказать им сопротивление», - говорит местный житель Обейд Фарра.

Местное ополчение сопротивлялось врагу несколько месяцев, но прогнать боевиков удалось только когда правительственные силы перешли в наступление.

Сейчас в Акрабе люди живут очень бедно, зачастую в глиняных мазанках, питаясь в основном лепешками. Почти никакой помощи, кроме гуманитарной, с начала войны здесь не получают . И в российском ЦПВС намерены вернуться сюда вновь и привезти людям продукты и теплую одежду.