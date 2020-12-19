В режиме нон-стоп: как саперы уничтожают опасные учебные авиабомбы под Санкт-Петербургом

Взрывным во всех смыслах станет этот декабрь для саперов инженерного батальона Западного военного округа (ЗВО). Практически в режиме нон-стоп на полигоне под Санкт-Петербургом они уничтожают просроченные, опасные учебные авиабомбы.

Каждый взрыв обновляет лунный пейзаж авиационного полигона очередным кратером. И так, лавируя между воронками, саперы инженерного батальона Западного военного округа переходят от одной закладке к другой. Аккуратно 50-ти килограммовые бомбы выкладывают в ряд ровно по 15 штук.

На этот раз саперы уничтожают авиационные бомбы П-50. В них фактически нет взрывчатого вещества, но есть пороховой состав. Такие боеприпасы обычно используют на учениях, чтобы отслеживать точность бомбометания. У них уже закончился срок годности. Утилизируют бомбы с помощью противотанковых мин и тротиловых шашек.

В инженерных войсках капитан Константин Курский служит уже 13 лет. За это время командир роты не раз убеждался: слаженные действия в поле не возможны без усердной работы в учебном классе.

«Практика - практикой, но важна еще и теория. Мы учим бойцов обращаться с боеприпасами, технике безопасности и так далее», - отметил Курский.

После каждого взрыва саперы обязательно проверяют территорию на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Только после этого на полигоне появляется армейский грузовик уже с новой партией авиационных бомб