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Тысячи метров труб за 68 суток: строители Минобороны передали Севастополю построенный водовод

Тамара Астапенкова
12:53 19.12.2020
Трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Paul Brennan, Pixabay

Военные строители Минобороны России передали в эксплуатацию водоканалу города Севастополя водовод. Строительство объекта было выполнено за 68 суток. За это время было проложено 10 тысяч метров труб.

Вода будет поступать из Кадыковского карьера. В случае необходимости водовод позволит обеспечить полив прилегающих виноградников и водообеспечение соответствующих предприятий. Трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта. Во время строительства не вырубались зеленые насаждения.

При строительства водовода, учитывая геологию района, точку водозабора в Кадыковском карьере и перепад абсолютных высот основной трассы и места водозабора - 110 метров, была применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция. Ее изготовили по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов.

Производительность станции – более 600 кубических метров в час. Это позволяет перекачивать до 15 000 кубометров воды в сутки. Также применены 4 основных и 2 резервных насоса, исключающие риск остановки подачи воды. Кроме того мощность станции позволила отказаться от применения дополнительных станций повышения давления. Станция полностью автоматизирована.

На данный момент проведены испытания линейной части и комплексные испытания объекта. 

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