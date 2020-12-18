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Специалистов мобильного госпиталя ЗВО в Южной Осетии наградили за помощь в борьбе с COVID-19

Тамара Астапенкова
09:37 18.12.2020
По словам начальника мобильного госпиталя, личный состав с поставленной задачей справился.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Южной Осетии 120 специалистов Западного военного округа получили медали министерства обороны республики «За боевое содружество», «За службу на страже мира в Южной Осетии», а также благодарственные письма, дипломы и грамоты.

«Спасибо за то, что вы в это нелегкое время помогаете Южной Осетии бороться с коронавирусной инфекцией. Каждый день вы побеждаете эту болезнь. Мы очень признательны вам за личную самоотверженность, высокий профессионализм и внимание, проявленные при оказании помощи народу Южной Осетии в борьбе с коронавирусом. Спасибо большое, дорогие врачи», – сказал президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

С момента функционирования мобильного госпитали Минобороны России были вылечены около 200 пациентов, проведено более 2 тысяч ПЦР анализов, 1,6 тысяч лабораторных исследований. Российские специалисты оказали амбулаторно-консультативную помощь около 1,5 тысяч человек.

«Эпидемиологическая обстановка в республике стабилизировалась, наблюдается спад заболеваемости. Личный состав мобильного госпиталя с поставленной задачей справился в полном объеме», – заявил начальник мобильного медицинского госпиталя Расул Муртазалиев.

Напомним, что колонна мобильного госпиталя ЗВО прибыла в Южную Осетию 27 октября 2020 года. Российские военные развернули в Цхинвале на территории стадиона «Олимп» госпиталь на 100 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.

Мобильный многопрофильный госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

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